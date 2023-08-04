颱風「杜蘇芮」過境，大陸多地發生暴雨洪澇災害，近日華北地區尤其是河北涿州的災情尤受社會關注。涿州的救援難度為何大於此前在北京的救援？擁有豐富的多類災情救援經驗、並曾參與《突發公共事件的應急指揮與協調》教材撰寫的賈群林接受陸媒《觀察者網》採訪時直言，中國大陸歷次大型水災救援，政府在勸說群眾全部撤離時，民眾經常不聽勸，最後導致人員被困、救難人員犧牲，他對此感到非常痛心。

陸學者感嘆：「這一點」經常做不到

這輪河北涿州的洪澇災害來臨前，群眾工作頗受關注。網上有聲音反映，洩洪前當地政府有通知撤離，但有人就是不願意走，直到洪水來臨。遇到這種情況，該怎麼辦？

賈群林表示，關於流域的一些特殊災害，政府會發出預警，其中第一個就是洪澇造成的山體滑坡、土石流，現在已經可以通過一些技術手段做出預警。因此現在都會囑咐民眾：政府發出預警信息之後，你一定要聽從鄉鎮區幹部的指揮，迅速按照要求撤離，不要遲疑。

賈群林坦言，氣象預報確實是一個概率性的東西，而且還涉及到時間和空間分布，所以有時候預報結果對於這個地方是相對準確的，對於其他地方可能又會有延遲。也就是說，目前科技手段還不能完全滿足群眾對精確度的要求，但是他仍希望大家能按政府要求撤離。

賈群林感慨，他十分痛惜一件事。在河南「7·20」水災轉移群眾的過程中，有8位基層幹部犧牲原因很簡單，群眾不走，他們返回去勸說群眾，最後因沒有及時避讓自然災害而去世。

賈群林表示，他想跟大家、尤其是受災群眾講，「社區基層幹部勸你盡快撤離，這是他們作為基層幹部的責任；作為群眾，我們也要換位思考，要有為他人著想、對他人生命負責的態度，而聽從政府的指揮盡快撤離，就是對政府的最大支持、對自己和他人生命的最大保護。」

賈群林感慨，「勸說群眾全部撤離這一點，我們經常做不到，尤其是一些年歲偏大的老人，他就是不走。社區幹部因責任沒完成，必須去勸，結果貽誤了轉移時間，最後導致被困甚至犧牲。在我國歷次大型水災里都有類似情況的犧牲人員，對此我真的非常痛心。」

賈群林直言，「現在有些基層群眾真的不聽指揮，都不知道該怎麼勸。科技手段都用了，已經發出預警了，我告訴你了，你還不走，最後你被困了，又埋怨政府。對於這一點，我覺得是沒有道理的。」

賈群林表示，他說得比較激動，但這是他的真心表白，洪澇臨近，大家一定要聽從政府指揮。當然政府還要進一步提高防範預警的預見性、科學性和精準性，但他確實希望廣大人民群眾真的能多支持基層幹部的工作。

賈群林表示，很多人不願意撤離，是因為捨不得屋子和屋裡財產，想著自己留下，能救一點是一點。對於他們不願撤離的想法和情感，我們都非常理解。對此，也請大家相信，家園被淹後——尤其是家在洩洪區的——政府肯定會通過各種補償機制，讓大家盡快恢復正常的生活。在做動員工作時，這點確實也需要和老百姓說清楚。