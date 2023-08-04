颱風卡努持續影響日本沖繩縣，今天上午在宮古島北方海面滯留。卡努目前造成沖繩2死64傷，當地約7%的家戶停電，部分地區停水並影響交通。

據日本放送協會（NHK）的統計，截至昨天下午2時止，卡努已造成沖繩縣內2死64傷。截至今早11時止，4萬7950戶、相當於沖繩縣約7%的家庭持續停電。

綜合琉球新報、NHK報導，沖繩縣政府表示因為淨水廠停電等原因，造成至少9個市村町發生停水。

宜野灣市從昨天開始部分地區停水，截至今天早上10時當地至少約2萬戶仍無水可用，宜野灣市從昨天開始在特定地點設立取水站，發送飲用水。

日本氣象廳觀測，卡努今天上午10時中心位置在宮古島北北西約270公里海面，幾乎在宮古島北方滯留，目前中心氣壓965百帕、近中心最大風速每秒35公尺、最大瞬間風速每秒50公尺。

沖繩氣象台指出，預測卡努颱風今天會東轉並再次接近沖繩地區，呼籲當地民眾一直到6日都要警戒暴風、大浪及滿潮。預測7日開始颱風朝北行進，8日起暴風圈將觸及九州地區。

卡努持續影響沖繩縣內海空交通，但陸上部分交通已經漸漸恢復。今天中午12時前，以那霸、宮古等地為主要起降地點的班機，包含日本越洋航空（JTA）46個班次、琉球空中通勤（RAC）42個航班在內，共計196個航班取消。

海上交通方面，今天往來沖繩本島與周邊離島，以及往來宮古島、石垣島及周邊離島的船班全數取消。

陸上交通部分，沖繩縣高速公路石川交流道與許田交流道之間，雙向暫停通行；石垣島的公車正常行駛；沖繩都市單軌電車今天從首班列車起正常行駛，但受到颱風影響班次可能延遲或視狀況暫停。