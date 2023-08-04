新北市板橋區上月發生政治大學黃姓女大學生等公車被從天而降的窗型冷氣機砸死命案，引發各界關注，法務部保護司及犯罪被害人保護協會今依據7月上路的《犯罪被害人權益保障法》，協助死者黃女家屬向新北地檢署申請犯罪被害人補償，新北地檢署預計本月底開會審議，補償黃家180萬元。

《犯罪被害人權益保障法》7月1日上路，依法因犯罪致死亡，被害人遺屬可申請補償金180萬元，申請補償程序已較舊法簡化，被害人家屬將可快速獲取補償金。

7月20日下午1時許，22歲的黃姓女大生在台北捷運新埔站2號出口等公車，突然有一台重達約30公斤的直立式窗型冷氣機自17樓從天而降，直接打中黃女頭部，黃女瞬間倒地。黃女送醫搶救後仍宣告不治。

新北檢翌日相驗黃女遺體，並偵訊施工失手的李姓男子，訊後依過失致死罪嫌諭令以3萬元交保、限制住居。犯保協會新北分會也派人至亞東醫院往生室關懷黃女家屬。

依規定，犯罪被害人遺屬補償金為180萬元，由於黃女未婚，補償金將由父母申請後核發，新北地檢署將在月底審議。