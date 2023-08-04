再過幾日就是父親節，住在高雄大寮區高齡105歲的姜伯伯，與罹患小兒麻痺兒子同住，2人相依為命，但因為兒子身體狀況愈來愈差，鮮少有機會再過父親節。適逢華山基金會大寮一站成立17周年，今日一同歡慶父親節，還有天下幼兒園小朋友陪在旁，場面相當溫韾。
年輕時靠賣汽水維持生計的姜伯伯，每到夏天，總懷念以前放學時段被孩子簇擁的熱鬧時光，患有心臟病、高血壓、白內障等疾病，與罹患小兒麻痺兒子同住，兩人相依為命，因兒子身體狀況愈來愈差，今年已經高齡105歲的他，少有機會再過父親節，適逢華山基金會高雄大寮一愛心天使站成立17周年，4日上午一起盛大歡慶這難得的日子。
為姜伯伯穿上花襯衫，喝起汽水，回味當年，一旁還有天下幼兒園25位小朋友帶來表演，現場充滿笑聲，提前歡應父親節，並一起DIY敲染花襯衫，相當溫馨，提前歡應父親節。華山基金會高雄大寮一愛心天使站在地服務滿17年，包含關懷訪視、家務服務、物資協助及到宅等服務，已陪伴超過380位失能、失依、失智三失長輩渡過孤苦寂寞日子。
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