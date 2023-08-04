李俊昊以一襲白色馬王子的姿態亮相，粉絲尖叫歡迎。（吳松翰攝）

現場吸引上千名李俊昊的粉絲。（吳松翰攝）

adidas Originals T-TOE家族系列。（adidas Originals提供／林欣儀台北傳真）

韓星李俊昊本週為adidas Originals T-TOE家族系列在台上市活動，來台當日就有近千名粉絲在機場等候，今（4）日現身adidas Brand Center立刻擠爆信義區，一早不到七點上千名粉絲就在信義區等待，俊昊的保姆車一現身尖叫連連，火紅人氣可見一班。

此次出席活動俊昊以一襲白色休閒西裝現身，以一副白馬王子的姿態亮相，雖活動因卡努颱風延期一天，但卻不影響他的好心情，睽違11年來台的他見到粉絲也十分熱情，除360度環繞照顧各方位的粉絲外，也不斷用各種愛心姿勢回應現場粉絲的熱情。

久違來台的他透露，一下飛機就立刻買了珍奶回味之前來台的回憶，本想趁此次機會逛夜市的他，則因為卡努颱風只能待在飯店休息，不過工作人員也很貼心的為他買了芒果冰，恰好在明（5）日的大阪演唱會之前好好休息。俊浩在活動結束後就要立刻直奔機場，因此讓他有些可惜的說「其實還有很多地方想要去，希望下次能夠在天氣好的時候跟大家見面。」

a didas Originals T-TOE家族上市，其中包含高街經典代表SAMBA鞋款新配色、音樂時尚GAZELLE復古新色，以及首次在台上市的HANDBALL SPEZIAL， 每款鞋都以各自背景故事的命名，但共同擁有標誌性T字頭鞋型設計，T-TOE設計早期用於運動員訓練運動，而後應用於adidas各經典鞋款設計中，透過音樂、時尚、藝術等不同文化領域發展，T-TOE鞋型設計跨出運動場，作為流行文化的縮影，也成為當代球鞋審美認知的ICON。

為慶祝T-TOE家族上市，adidas Originals除邀請韓流帝王李俊昊一同慶祝之外，品牌特別打造T-TOE家族中代表鞋款MEGA SAMBA巨型裝置，於本周末限時空降信義香堤廣場，並推出展出期間前往的MEGA SAMBA復古街頭足球場完成踩點，就能體驗趣味復古輪盤，抽出驚喜三葉草專屬好禮，品牌還與YamChan聯手於信義品牌概念店創作研究室推出＃StyleYourTTOE體驗，活動期間內消費者凡購買指定T-TOE鞋款，並報名＃StyleYourTTOE改造活動，即可獲得限量配件包，親自改造專屬個人獨一無二的原創T-TOE鞋款。另，MEGA SAMBA鞋款則將於8月21日起至10月，限時駐紮北中南adidas與adidas Originals店點指定區域。