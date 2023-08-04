李明川和黃薇渟對戲默契十足。（衛視原創提供）

李明川與演員拍戲氣氛歡樂。（衛視原創提供）

時尚名人李明川客串中視、衛視中文台熱播的8點檔《女兒大人加個賴》，飾演醫院院長，雖然戲份不多，但李明川為了讓角色造型更有說服力，所以每一次拍戲前都自己提早2小時自費找髮型師梳油頭，所以光是髮型師就花了不少錢。

劇中他與柯叔元、黃薇渟、管麟等都有對戲，遇到幾位都是經驗豐富的演員，讓他頗有壓力。後來他靈機一動，自己手寫台詞記重點，剛好拍攝場景在院長辦公室，桌上本來就有很多文件道具，他就直接寫在上面，「這樣可以假裝看文件偷瞄台詞，這就是綜藝咖的求生意志本能。」收放自如的演技，連柯叔元都説李明川是被造型師耽誤的喜劇演員。

即使已經結束拍攝，李明川仍對拍攝過程相當難忘，「第一天就震撼教育，因為一天就拍了9場戲。」很擔心因為經驗不夠而影響進度，但同場的黃薇渟和管麟很懂得相互提點，「他們很罩我，加上我跟黃薇渟的對手戲最多，所以很快就培養出默契，一個眼神就知道怎麼接到對方的哏。」而導演也放手讓兩人臨場發揮，增加不少「笑」果，就連黃薇渟手機裡，都有不少大家在片場的搞笑畫面，有時還是趁他投入在拍戲時，她在一旁偷拍。

李明川在《女兒大人加個賴》飾演綜合院長一角，戲路逗趣，讓他拍出心得，不僅希望有機會多嘗試演出，還自詡要成為最佳綠葉，「各種需要客串演出通通都來找我，我甚至想挑戰演人見人厭的大反派。」而他認為喜劇仍是自己比較擅長，如果角色有喜感又能感動人，那演技就真的太厲害，而這也是他自己設定的一個目標。《女兒大人加個賴》每週一至週五晚間8點在中視頻道首播，晚間10點衛視中文台播出。