網紅蕭蔓蔓愛玩麻將賓果，感受夜市的熱鬧氛圍。（星米娛樂提供）

JFK女郎、前國光女神林倪安。（星米娛樂提供）

麻將賓果是台灣受歡迎的夜市遊戲，引來台彩開賣麻將賓果刮刮樂，手遊業者也看好麻將賓果的市場潛力，推出線上麻將賓果開幕大賽，頭獎可贏得等值新台幣888萬元的點數。

為吸引玩家參賽，業者大手筆下英雄帖，廣邀辣妹網紅、JFK女郎及KOL於全台各大夜市麻將賓果攤位站台推廣或線上宣傳，成績最優異的，便能奪得百萬代言獎金。

第一場推廣活動8月5日晚上6點在士林夜市率先起跑，由身材火辣的網紅蕭蔓蔓擔綱，蕭蔓蔓曾獲得電玩十二金釵殊榮，在電玩手遊界享有名氣。她將在現場與粉絲們熱情互動，協助大家體驗實體夜市麻將賓果遊戲。

接下來的場次，包含新北國王啦啦隊隊長廷廷、擁有E罩杯豪乳的甜心Q匠、前國光女神林倪安等許多知名JFK女郎也會陸續加入推廣行列，每逢周末在全台各大夜市大展身手，憑藉各自吸粉能力，力拼百萬代言獎金。

蕭蔓蔓表示，麻將賓果可說是台灣夜市文化的代表，娛樂性十足，自己就愛玩，也喜歡從中感受夜市的熱鬧氛圍和社交互動樂趣，大大小小的夜市幾乎都有它的蹤影。參加這次活動，一定有機會向外國遊客介紹麻將賓果，也能為台灣觀光盡心力。