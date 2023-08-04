台啤雲豹職業籃球隊於4日宣布，將與先前未跟PLG新竹街口攻城獅完成狀元籤簽約的台灣藝術大學前鋒阿拉薩（Joof Alasan）簽下複數年約，成為新賽季首名外援球員，先前預告過要組年輕「三本柱」的雲豹營運長顏行書說：「我們期待阿拉薩能夠與高錦瑋、林信寬一同成長，提升球隊本土戰力，更期待他們能成為未來中華隊核心球員。」

阿拉薩出生於甘比亞，現年21歲、身高205公分，臂展達211公分，他12歲時才接觸籃球，之前未受過正規訓練，卻憑藉天賦和不懈努力，在塞內加爾甲級聯賽獲得兩年比賽機會。

2020年阿拉薩來台，並於110學年度大專籃球聯賽（UBA）中表現優異，一舉拿下得分、籃板和阻攻三項榜首。今年他在UBA場均貢獻23.2分、17.2籃板、2.9助攻和2阻攻，二分球命中率60.3%，三分球命中率25.6%。

阿拉薩表示來台兩年半期間，已經愛上台灣，也表達了強烈意願希望未來能有機會取得台灣國籍，與隊友高錦瑋和林信寬共同代表中華隊出戰。