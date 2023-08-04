韓國交易所表示，有兩檔股票已成為注意股票，分別是現代汽車的主要零組件供應商現代摩比斯（Hyundai Mobis），以及韓國化學業者德成（Duksung），前者日線曾一度重挫30%，創單日最高紀錄，後者也大跌17%。至於股價在前8個交易日狂漲近2.8倍後，SuNam被韓國交易所勒令停止交易1天。

彭博社指出，上個月韓國部分研究員聲稱，利用一種名為LK-99的材料創造了全球首個，能夠在常溫與環境下導電的超導體。這個翻天覆地的訊息，有可能改變整個世界，故科學界也相當質疑。

KSSC（韓國超導暨低溫學會）於2日表示，已成立1個特別小組來驗證上述研究結果，並要求遞交樣本。KSSC直言，這些尚未經過驗證的說法，引起社會上很大的爭議。

同時，韓國證交所也表示，投資人在買賣Duksung以及Mobiis股票之前，會先收到警告。這類型的示警，是僅次於暫停交易的第2高等級。當韓國證交所發現出現投機性以及不公平交易時，就會釋出此類警語。

4日，韓國電子零件製造商Shinsung Delta Tech，盤中一度暴跌27%，跌幅創歷史新高。美股3日盤中時，美國超導公司（AMSC）在連續5天狂漲1.29倍數之後，過去兩個交易日共下修40%左右。