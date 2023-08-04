今年國慶連續假期有4天連假，交通部民用航空局宣布，澎湖、金門、馬祖3條離島管制航線將提供1130架次、計10萬7324個座位數，並自8月7日上午9時起開放訂位。

今年國慶連假自10月7日至10日，民航局規劃，10月6日至11日為航空疏運期。民航局指出，國慶連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

在各航線運能提供方面，澎湖航線542架次、5萬1212個座位數；金門航線408架次、4萬3872個座位數；馬祖航線180架次、1萬2240個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次雙十節連假，於尖峰時段10月6日至8日台灣出發往離島方向，以及10月9日至11日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限的空運資源獲得更有效利用。