放屁是正常的生理現象，雖然若有聲音或臭味讓人尷尬，但醫師表示，正常成人每天放屁次數約在「5~15次」之間，若民眾發現自己長時間內未放屁，且伴隨腹脹、不適感、消化問題，可能是腸道阻塞、發炎或蠕動失調。其中，腸阻塞包括腸道出現腫瘤、甚或癌細胞，應立即就醫治療。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在其臉書粉專表示，正常人的放屁次數和量會因個體差異、飲食、生活而有所不同。基本上，正常成年人每天平均放屁次數約為5到15次，但每人放屁次數可能有所不同，且會受飲食中的嗆氣食物、消化系統狀態等影響。單次單放屁的氣體量通常只有「10到200毫升」間，氣體的量也會受到個體差異和飲食的影響。

但他提醒，若民眾意識到自己長時間內，例如數天或數周沒有放屁，且伴隨著腹脹、不適感、消化問題或其他相關症狀，可能是3種疾病或情況所致：

1. 腸道阻塞：腸道阻塞是指腸道內外的障礙物，包括會阻止食物和氣體正常通過的腫瘤，導致腸胃脹氣、腹痛等其他消化不良症狀。

2. 腸道發炎：某些腸道發炎症疾病，如克隆氏病和潰瘍性結腸炎，可能導致腸道內發炎和壁厚化，影響腸道運動和氣體排出。

3. 腸道運動失調：腸道運動失調包括過快或過慢，影響氣體的正常排出。

黃軒表示，民眾若長期未放屁並出現相關症狀，例如腹痛、腹脹、噁心嘔吐、消化不良，體重下降、持續便秘、血便、黑便等，都應該儘速就醫，以利診斷治療。