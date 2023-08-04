112學年分科測驗日前已公告成績，考生可以合併分科測驗與學測成績參與分發入學。而今年分發入學有4.2萬個名額，志願登記時間到今(4)日下午4時30分為止。考分會提醒考生，務必把握最後的時間，如超過時間未完成志願填寫，便無法再要求分發。

根據大學考試入學分發委員會統計，112學年共61校、1838個系組參與招生，提供4萬2479個名額，比去年增3129個；各招生管道回流名額2萬17個，比去年增5582個。

以往年考生登記志願的比例來估算，錄取率預估和去年的98.94％大致持平。而分發入學採記分科測驗、學科能力測驗成績，依考生選填志願順序分發，每人最多可填100個志願。

考分會表示，志願登記至今(4)日下午4時30分，逾期未完成登記者，不得以任何理由要求分發。建議考生使用桌上型或筆記型電腦進行登記分發志願，如遇任何問題儘速洽詢考分會，電話服務時間同樣至今(4)日下午16時30分。