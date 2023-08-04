高雄前瞻建設經費話題持續延燒，台東縣長饒慶鈴質疑，台東縣內有14處漁港，在前瞻中得到的補助是「0元」，而高雄光1個前鎮漁港翻新就拿到81億元，批評前瞻根本沒達到「促進地方整體發展及區域平衡的初衷」。對此，高雄市長陳其邁回擊，漁港類型不同，且富岡、新港、大武漁港也有獲得前瞻經費，大家要感謝漁民提供新鮮漁貨，而不是漁港要改建，就找很多似是而非、抹黑的方式窮極一切攻擊。

饒慶鈴在臉書上發文指出，台東縣內有14處漁港，只比高雄少2處，不僅建設遠不及高雄，在前瞻中得到的補助是「0」，而高雄光1個前鎮漁港翻新就拿到81億元，比台東7年來拿到的漁港經費多整整「81億」，前瞻真的有達到「促進地方整體發展及區域平衡」的初衷嗎？

對此，陳其邁指出，台東的富岡跟新港漁港的前瞻是5.2億元、大武漁港1.8億元，他認為應該查清楚，並由農委會做說明。另外，漁港類型也不同，前鎮漁港是第一類漁港，主管機關是農委會，而台東屬於第二類漁港，主管機關為地方政府。

陳其邁認為，大家在討論這個問題的時候，應該把台灣各種不同類型的漁港、對漁民的需求、整個漁港規模都了解清楚，才有辦法用比較公平的方式來討論。且前鎮漁港的遠洋船隊是全球第二大，漁獲量也都是全球前3名，也創造非常豐厚的外匯，提供國人很多新鮮漁貨。

陳其邁強調，這些新鮮魚貨都是討海人用命拼回來的，大家才能有相當充足、豐富的漁貨海鮮，所以大家應該要感謝漁民，而不是說選舉要到的時候，用這種方式抹黑，50年破破爛爛的漁港要改建，就找了很多似是而非、抹黑的方式窮極一切攻擊。

陳其邁表示，昨天高雄7大漁會都已經講話，拜託給漁民一條生路，讓這個漁港成為他們舒適的家，大家不分藍綠全力來配合，讓漁民的權益能夠獲得保障，讓漁民在各式的船具、設備維修有個好基地，也讓原來汙泥、擱淺、臭不可聞的前鎮漁港能夠翻身。