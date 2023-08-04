藝人NONO遭網紅小紅老師提告涉嫌性騷、性侵、強制猥褻等罪名，他在罪行遭揭發後神隱多日，終於在日前現身北檢應訊，最終以50萬元交保，對此，藝人楊繡惠透露原本兩人要搭檔主持，但他爆發一連串醜聞後慘遭撤換，除了不捨他的家人之外，更直言：「不用錢的最貴」。

楊繡惠日前在錄影途中開直播與粉絲互動，只見她有感而發表示：「事事難預料」，接著透露原本5日要南下高雄做活動，主持搭檔原本是NONO，因為爆發醜聞遭到撤換，她強調做人要約束自己，否則根本自毀前程，但最讓人不捨的還是家中妻小，接著也向NONO隔空喊話：「做錯了該認錯就要認錯，這種事情就是要跟人道歉，畢竟這是做人的基本道理」。

有鑑於NONO演藝事業幾乎全毀，楊繡惠表示做人一步一腳印最好，強調：「不用花錢的才是最貴」，隨後表示倘若有生理需求，不如就花錢了事，要不然就是雙方「你情我願」，畢竟「硬使蠻力」的行為是不被允許，接著提到若NONO被定罪，恐怕要吃30年牢飯，忍不住感嘆：「30年，關出來都70、80歲了，30年在裡面怎麼熬，我光想就替他感到唏噓，我每天都在想，想他老婆情何以堪，是要怎麼過日子？替她感到不捨」。

NONO訊後由檢察官認為涉嫌重大，但無羈押必要，諭知交保50萬元，小紅老師得知結果後坦言無法接受，加上受害者們至今未得到NONO的道歉，因此發文怒斥：「匿名提告接力賽還在持續接棒」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。