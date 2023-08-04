國民黨立委參選人羅智強和國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰近日屢屢隔空交鋒，羅智強今天更發文表示，臉書遭網軍洗版，是某競辦高層出資所為。文中還直指「那麼有錢不去打民進黨弊案」，外界推測，此文中所提競辦便是侯競辦。

「連我的家人父母都不放過，『高層』你鬧夠了沒？」羅智強發文說，近幾天陸續出現幾千條的網軍留言，對他的臉書形成了嚴重的干擾，連他的家人、父母都不放過。

羅智強說，網軍多到一分鐘可以出現四條語法奇怪的留言，因此一不留神，一小時就跑出近二百條留言，對臉書版面形成嚴重干擾。

羅智強表示，團隊必須有專人封鎖，以免造成洗版，他的小編就抱怨，每天要長時間做重覆動作、逐條封鎖，都快得板機指了。

羅智強透露，有消息靈通的記者向他透露，「有位」競辦高層下高額預算給網軍公司，執行騷擾他臉書的任務，此行為也讓競辦內部有人不滿、覺得太超過，因此告訴記者，請記者𨍭告他，要他注意。

羅智強坦言，他簡直不敢置信，但依那位「高層」的習慣，就算說了，那位「高層」也會否認。

羅智強批，什麼不好學，去學1450？去學林秉樞當網軍頭子？那麼閒、那麼有錢，不去打民進黨的弊案。

羅智強無奈表示，打我也罷，去打我的父母、家人？「人性」二個字，還知道怎麼寫嗎？