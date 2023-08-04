中央氣象局已於4日凌晨5時30分宣布解除卡努颱風陸警，預計今日解除海警，北市環保局一大清早動員4500名清潔區隊人力，加強清除市區道路樹枝、落葉及雜物，環保局提醒，今日起正常收運垃圾。

環保局表示，卡努颱風侵襲期間，共接獲通報災情30餘件，多為環境汙染、路樹及廣告招牌災情，皆已派員處理，救災期間累計動員及出勤2495人次、265車次，巡檢累計751處次。

環保局也說，颱風警報解除後除了加速恢復市容外，為避免颱風後有大量泥沙或廢棄物影響排水，也加強轄內排水溝渠的巡檢及清淤，確保排水順暢。

針對低窪地區、病媒蚊孳清高危點，環保局也加強環境消毒，環保局提醒，民眾應巡視居家周遭環境及隨手清理積水容器，消除登革熱病媒蚊孳生源，災後清理家園時記得穿著長袖衣褲或噴灑防蚊液，保護自己不被蚊蟲叮咬，共同防治登革熱。

環保局指出，台北市垃圾收運於今起恢復正常，如民眾家中有少量斷枝樹葉或破碎盆栽等廢棄物，可於夜間收運時一併交給環保局夜間收運人員，但別任意棄置垃圾包，不但影響環境衛生，也讓荷包失血。