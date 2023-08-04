審計部公布總決算報告，民眾黨總統參選人柯文哲質疑從帳面上看績效優異，根本是透過特別預算做假帳出來的；藍營黨團記者會也批評特別預算亂用，是史上最會花錢政府。行政院長陳建仁今罕見強硬反擊，強調政府從來沒有做假帳，而是柯文哲一直在說假話，批柯無知、信口雌黃，很懷疑柯是否有足夠的能力來做很好的政治治理。

陳建仁今天上午出席「2023台灣美食展」，對於柯文哲及藍營批評特別預算，陳建仁強調，政府從來沒有做假帳，而是柯文哲一直在說假話，實際上政府任何特別預算的編列，都是經過立法院的通過，而且還有審計部後來核算的審核，柯文哲他自己不了解現況不打緊，更重要的，民眾黨在立法院也有黨團在，對於前瞻預算的編列都應該相當了解，昧於事實提出這樣的批評，實在是相當地不應該。

陳建仁強調，前瞻建設都是獲立法院通過，而且政府在這近幾年來的財政狀況相當不錯，近5年來歲入歲出的賸餘每年都超過1000億，去年還將近5000億，所以政府最近幾年來財政的狀況相當地不錯；更重要的，在這整個過程當中，還債的比率也是逐年在增加，財政相當地健全。

陳建仁認為，任何一個政治人物在批評市政或政府施政的時候，應該要根據事實來做批評，柯文哲他本身是台大醫學院的教授，也做過8年台北市市長，但是對於政府的預算還有特別預算的編列竟然如此無知，完全不了解，他也很懷疑柯文哲是否有足夠的能力來做很好的政治治理，也不應該在不了解的情況下就信口雌黃，實在是和事實差異甚大，也令人相當地失望。

此外，近日藍白攻擊前瞻預算，包括獨厚高雄、軌道執行率差等，民進黨周六開始啟動「信賴台灣‧溫暖好政」系列說明會，是否決定正面迎戰？陳建仁說，前瞻建設的實施一向受到民眾的歡迎，更重要的有看到國內外所有科技新的創新技術不斷地發展，有這樣的趨勢，也要來均衡全國南北的發展，所以才提出前瞻計畫。

陳建仁表示，前瞻建設的經費是經過立法院審議通過，由地方政府來提出申請，在整個執行過程當中，所有數據都相當地明確，但是柯文哲還有藍營對於前瞻建設的了解，都不是根據事實，行政院也好，國發會也好，或者相關的部會也都一再地對外說明。

陳建仁強調，前瞻建設確實很有成果，他舉一個很簡單的例子，最近兩次颱風來，但是所有淹水潛勢的地區，都沒有淹水嚴重的現象，而且經過了百年大旱，並沒有缺水的情形，這就是前瞻建設最好的成果，加上「班班有冷氣」、「生生用平板」都是前瞻建設的良好成果，任何的批評都應該要根據事實，不要為了要爭政治的聲量，而抹滅自己的良心，然後忽略數字來做不適當的批評，這樣是不應該的。

他說，會努力地來跟大家說明前瞻建設有什麼樣好的成果，大家一起努力，中央跟地方一起努力，政府民間一起努力，才能夠建設更堅韌、更美好、更溫暖的台灣。