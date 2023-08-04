民進黨將辦說明會大內宣政績 柯志恩籲先說清楚「這些事」

民進黨預計將自明（5）日起啟動「信賴台灣．溫暖好政」說明會，並邀政務官及黨、競辦發言人說明蔡政府政績及黨主席賴清德未來的施政願景。對此，國民黨智庫執行長柯志恩認為，與其大內宣政績，民進黨應把審計部指出的問題先說明清楚並儘快改善，並強調若各部會再拿人民的納稅錢來辦這些說明會，「我們堅決反對到底」。

針對民進黨將在全台舉辦政績說明會，柯志恩今在臉書指出，按照民進黨的說法，批評執政不力的論述，通通都是在野黨扭曲、積非成是，「但不曉得賴或民進黨有沒有看過審計部最近出的總決算審核報告？」柯志恩進一步指出，審計部說蔡政府七年多來，把編列特別預算常態化，任內提出11項特別預算，總金額高達2兆955億元，且都是舉債支應，到去年底債務未償餘額已達5兆6997億餘元。

柯志恩諷刺表示，蔡總統宣稱台灣20年來經濟最好，看來只是在借未來子孫的錢所創造出來的假象，若再讓民進黨執政下去，不只債留「子孫」或「曾孫」，恐怕債留「玄孫」、「來孫」都還不完。

「民進黨不只愛舉債，預算編下去也都放水流」。柯志恩提到，為了2025非核家園大推再生能源，結果審計部指出中央的漁電共生管控失靈；近3年交通部編列11億多要改善交通傷亡，結果去年交通事故受傷近50萬人，10年來新高，還被OECD（經濟合作暨發展組織）點名是交通安全高風險國家。2018年推動「少子女化對策計畫」，被審計部指出對未婚族群關注不足，未能反轉總生育率下滑的趨勢；國人最關注的酒駕案件，被揭露超過22億的酒駕罰金，法務部至今只追回2億多，只有1成，難怪酒駕慣犯肆無忌憚。

柯志恩列舉上述事件，直言民進黨與其邀政務官大內宣自己的政績，不如把審計部指出的問題先說明清楚、儘快改善。此外，若要辦這些說明會，民進黨請自己出錢，如果各部會再拿人民的納稅錢來辦，「我們堅決反對到底」。