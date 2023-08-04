菜價再漲1成！受到卡努颱風影響，台北市場菜價今天再創近期新高、達每公斤45.6元，較昨天的41.2元再飆漲逾1成，農糧署官員表示，雖然受到西南風影響，中南部降下大雨、但仍未有很大的影響，預計2至3天蔬菜價格就會回穩。

依農產品批發市場行情站顯示，今天整體蔬菜價格每公斤達45.6元，較昨天的41.2元漲逾1成外，也較上波杜蘇芮颱風的45.4元高；以台北第一果菜市場來看，價格上漲菜種主要包括小白菜、大白菜、青江菜、蕹菜、萵苣菜、甘薯葉、胡瓜、花胡瓜、絲瓜、苦瓜、茄子、番茄、敏豆、甜椒、青花苔、蘿蔔、竹筍等。

農糧署副署長姚志旺表示，受到颱風影響，導致今天到貨量再縮減，且因為預期心理，讓承銷人購買追價意願大增、致使價格上漲，但颱風未對中南部蔬菜產區造成較多影響，預計2至3天內價格就會回穩。至於後續西南風引進的水氣可能會影響蔬菜產品？他說，會持續觀察，必要時會祭出因應措施。