聯利輪船體現況。（行政執行署高雄分署／袁庭堯高雄傳真）

聯利輪船體現況。（行政執行署高雄分署／袁庭堯高雄傳真）

載運鋼材的貝里斯籍聯利輪「UNIPROFIT」去年3月在台東外海擱淺，脫困後被拖回高雄港。當時大陸籍船東不甩數千萬元的救援費及重油外洩罰款，貨主們只好集資250萬美金先將船拖回台灣，但仍有800多萬元欠款未結清，行政執行署高雄分署訂於9月5日拍賣該船，起拍價6600萬元。

裝滿鋼材的聯利輪去年3月擱淺在台東富岡漁港外，經由航港局與民間公司協力拖帶脫困，貨主因擔心鋼材交貨逾時，於是代付250萬美元處理費。後續大陸籍船東並未交還處理費給貨主，貨主向高雄地方法院申請假扣押獲准，聯利輪也被運至高雄港管制出海，船上11名大陸籍船長、船員及5名印尼籍船員被迫待在船上無法上岸，半年多期間猶如被關至「水牢｣。

船員們數次抗議要返鄉，去年6月間在船上掛滿中、英文「要工資要回家」字眼白布條，當時船停泊在觀光景點「棧貳庫」旁，引發不少遊客關注。去年9月船長以為違法入境會被遣返回國的方式，故意下船遭港警逮捕移送高雄地檢署，但檢方後來裁示船長「解送回船」，船長計畫也隨之破滅。

所幸去年底經航港局協調，大二副、輪機長及大管4名船員決定留下，船長及11名船員們已返國。

高雄分署表示，該船1995年由日本建造，總噸位為6653噸，有意願購買者可洽分署承辦人員閱覽鑑價報告，5日下午3點在高雄分署一樓進行第1次拍賣，民眾可事先與高雄分署承辦人員聯繫預約現場觀覽船舶外觀，亦可至高雄分署官網之動產或不動產拍賣公告專區，上有拍賣公告可供詳閱，或可至高雄分署臉書於線上可即時觀覽船舶現況及內外設備影片。