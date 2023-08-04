台灣被外媒貼上「行人地獄」惡名，近日行人路權議題引起廣泛關注，行人零死亡推動聯盟發起「0820還路於民」路權遊行，上月中旬起為了遊行所需費用展開為期一個月的募資，目標是250萬，結果僅花22天今（4）日提前達標。聯盟豪氣向交通部長王國材喊話，要求部長「出來走路！」

聯盟表示，此次募款共有近2000人次支持並提前達標，顯示民間對於如行人地獄般的交通環境已忍無可忍，因此出錢出力協助改革。聯盟除了項捐款民眾表達感謝，並公開邀請交通部長王國材一起參與遊行、聆聽民意，並在遊行前體驗不帶隨扈的「裸走」，實際感受台灣的「行人地獄」。

聯盟表示，還路於民大遊行將於8月20日下午4點在凱達格蘭大道登場，廣邀全體國民一同參與，支持交通改革，終結行人地獄。其中第一線的醫護、消防、警察工協會更已提前動員參與遊行。消防員工作權益促進會力挺表示：「一個消防員只能救一個人，一個錯誤政策卻能害死無數人。」全力支持本次遊行。

聯盟表示，交通是重大基礎民生需求，其牽涉國民安全、觀光產業、低碳環保、育兒環境等等。現今民意成熟，台灣準備好要往文明國家前進，交通改革勢在必行。希望藉由此次遊行，強烈要求政府部門重建交通法制，加強交通3E，改善道路工程（Engineering）、交通教育（Education）及執法（Enforcement），提供台灣更優良的步行環境。

聯盟指出，行人走在台灣街頭困難重重，遑論娃娃車、輪椅族、盲人等族群。交通部長王國材平時都透過專車移動，可能無法苦民所苦，「請開門下車開始走路，才能理解行人安全的急迫性。」聯盟並呼籲王國材8月20日親臨遊行現場，一同走在遊行隊伍中，傾聽人民日常交通中所面臨的困境。更邀請王國材與聯盟一起，不帶隨扈、不搭專車，如市井小民般地在街頭「裸走」，深刻體會台灣行人地獄，進而有魄力地為行人安全做出改革。