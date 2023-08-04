為符合「台美教育倡議三年策略計畫（2023-2025）」目標，台灣大學校長陳文章率領訪問團，代表我國台灣大學學術聯盟12所大學，在美國芝加哥與伊利諾州大學系統簽署合作備忘錄，合作範圍涵蓋包含半導體、量子科技、AI與資料科學、永續與華語文教育等，其中特別強調半導體產業領域的國際人才培育、研究與產業合作。

教育部表示，這份合作備忘錄的簽署，是台灣大學學術聯盟與伊利諾大學攜手合作的重要里程碑。聯盟由國內12所頂尖學府組成，包括台灣大學、成功大學、清華大學、陽明交通大學、台北醫學大學、臺灣師範大學、中山大學、台北科技大學、政治大學、中興大學、台灣科技大學、中央大學。

教育部提到，專業領域涵蓋工程學、科學、醫學、農業、社會科學和人文藝術等範疇。而伊利諾大學系統則包含伊利諾大學厄巴納-香檳分校、伊利諾大學芝加哥分校、伊利諾大學春田分校等著名學府，專業橫跨多個學術領域。

教育部指出，本次合作備忘錄台大校長陳文章代表台灣大學學術聯盟與伊利諾大學系統總校長柯霖完成簽字，伊利諾州高等教育委員會（IBHE）執行長Ginger Ostro、駐美國代表處姜森副代表、駐芝加哥辦事處類延峰處長、教育部國際及兩岸教育司李彥儀司長等我國官員線上或實體觀禮。

教育部政務次長劉孟奇線上參與並代表我國官方總結致辭，祝賀雙方合作關係的深化及期盼日後顯著的合作成果。

陳文章則說，期待藉由這份合作備忘錄的引領，攜手創造更多的機會與成就，為台美學術交流與合作作出積極貢獻。