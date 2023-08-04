●蘋果財務長Luca Maestri表示，該公司第四財季（截至9月底）營收將與第三季的年跌幅差不多。這表示蘋果預期營收可能連跌第4個季度，且表現不如市場所預期的約持平於901.9億美元。蘋果第三財季（截至6月底）營收較年減約1%，為連續第三個季度下滑，已經創下了自2016年以來最長的衰退期，但優於市場預期，主要因強勁的服務事業營收帶來支撐。

●蘋果的付費訂閱會員數達到破10億的重大里程碑，執行長庫克表示，受此帶動，服務事業營收創下歷史新高。第三財季服務事業營收（含iCloud、Apple Music、Apple TV+）年增8%，為212.1億美元，優於市場預估的207.6億美元。

●財務長Maestri表示，蘋果看好包括Apple TV+在內的服務事業將持續成長，但iPad和Mac營收將以「2位數」百分比下滑。研究公司Futurum Group執行長兼首席分析師Daniel Newman表示，人們真的擔心銷量何時回升，以及iPhone銷售增長前景如何。

●Mac第三財季營收年減7%，為68.4億美元，但優於市場預估的66.2億美元。庫克表示，第三財季幾乎一半的Mac買家是該產品的新用戶，我們也仍然預期Apple Silicon的升級需求強勁。

●蘋果第三財季iPhone手機營收年減2%，為396.7億美元，低於市場預估的399.1億美元。但庫克表示，iPhone的「活躍裝置數」（active installed base）創下新高，儘管沒有透露具體數字。

●大中華區（含國、香港和台灣）營收年增7.9%，達到157億美元，優於分析師預期。庫克表示，iPhone在中國的銷售額實現「2位數」增長，且其他產品在中國的銷售情況也很好，他並表示，這個全球最大手機市場的用戶正在拋棄包括小米、華為等蘋果最大競爭對手的Android手機。

●Insider Intelligence分析師Jeremy Goldman表示，該公司仍然面臨智慧手機市場成長放緩帶來的阻力，現在所有目光都將集中於蘋果是否宣布任何有關Vision Pro或AI的相關消息，這可能讓該公司的業務模式進一步取得突破。

●蘋果表示2023財年到目前為止，蘋果在研發上的支出已經達到226.1億美元，較上年同期大幅增加31.2億美元。庫克證實，研發支出增加與公司投入生成式AI研發工作有關。