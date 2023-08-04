新黨黨員張姓男子去年爆料前新黨主席郁慕明邀請他及多位投資人，到大陸東北投資近18億元設立「撫順樂活」房地產開發公司，事後將他扣上台獨罪名趕出公司，並疑有盜用公款情事，向台北地檢署控告「撫順樂活」公司董事長郁慕明、總經理趙棟樑2人涉嫌偽造文書、詐欺等罪。北檢4日偵結，認為罪嫌不足，不起訴郁、趙2人。

張姓男子指他因政治理念加入新黨，認識時任黨主席郁慕明，2008年郁先以「旺民長富公司」資料，說該公司在大陸專做五味子這種中藥材，慫恿他投資。

隔年郁慕明又找他到大陸東北投資，他因認 同新黨理念，認為郁在大陸擁有豐沛人脈，與10多位台灣投資人共集資5200萬美元，再以公司名義與另外2位各出400萬美元的台商，在大陸東北設立「撫順樂活」房地產開發公司。

張男指控，他後來對投資有疑問，竟被扣上台獨罪名趕出公司，還有投資人只因理念不合，就遭郁撤換董事身分。他懷疑郁疑涉盜用公款，有投資人想追討上億元投資金額，郁卻相應不理，認為遭郁詐騙而提告。

北檢偵辦後，今將時任「撫順樂活」公司董事長郁慕明、總經理趙棟樑2人處分不起訴。