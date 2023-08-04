星宇航空宣布舉辦海外高爾夫巡迴賽，第一站選在8月15日開航的菲律賓克拉克，讓球友們體驗克拉克的夏日風情，期待各地高球好手報名參加，除享有獨家球友贈禮，還有機會獲得機票、住宿券、折扣碼及各項星宇小舖好禮。

星宇航空指出，克拉克境內擁有多座錦標賽等級的高爾夫球場，台灣高爾夫球風氣興盛，希望透過舉辦比賽，帶領台灣球友們體驗克拉克球場，進而認識當地豐富的自然及人文觀光資源，此次海外高爾夫巡迴賽將由經驗豐富的雄獅旅行社承辦。

星宇表示，海外高爾夫巡迴賽行程為期4天3夜機加酒，共打3場球敘，每人4萬5900元起，日期為11月12日至15日，入住飯店為克拉克萬豪酒店（Clark Marriott Hotel）。

即日起星宇航空COSMILE會員可優先預訂，8月7日起則全面開放銷售，8月15日前訂購完成更可享4人同行最高折8000元，參加者可獲得獨家贈禮，包含星宇航空克拉克城市球標、球具外袋、高爾夫球、個人化飄帶、A321造型悠遊卡與雄獅旅行袋等。

本行程球賽日訂於11月13日在Luisita球場舉行。這座球場由美國知名高爾夫球場設計師Robert Trent Jones Sr.操刀，曾被評選為克拉克最佳球場。另2座造訪的其他球場，包含曾被World Golf Awards評選為菲律賓最佳高爾夫球場Mimosa球場，以及2016年全新開幕的Pradera Verde球場，讓球友們可享受最豪華的菲律賓小白球時光。

星宇航空將提供球賽機票大獎，包括「一桿進洞獎，台北－洛杉磯頭等艙來回機票」、「技術獎，不限航點商務艙來回機票」等，另外還有1萬元及2000元機票折扣碼、住宿券及各項星宇航空周邊商品。