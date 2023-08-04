卡努颱風逐漸遠離台灣，但是颱風尾帶來旺盛的西南氣流，中南部山區今出現較大雨勢，台中市和平區緊急宣布，由於風雨很大，道路有倒樹落石，累積雨量已超過250公釐，和平區今下午開始停止上班上課。

8月4日全台停班停課一覽表：

●基隆市 正常上班、上課。

●台北市 正常上班、上課。

●新北市 正常上班、上課。

●桃園市 正常上班、上課。

●新竹市 正常上班、上課。

●新竹縣 正常上班、上課。

●苗栗縣 正常上班、上課。

●台中市 正常上班、上課。

和平區:今天下午停止上班、停止上課。

●彰化縣 正常上班、上課。

●雲林縣 正常上班、上課。

●南投縣 正常上班、上課。

南投縣政府緊急宣布，仁愛鄉今停止上班、停止上課。

●嘉義市 正常上班、上課。

●嘉義縣 正常上班、上課。

阿里山鄉今天停止上班、停止上課。

●台南市 正常上班、上課。

●高雄市 正常上班、上課

那瑪夏區、茂林區、桃源區、甲仙區、六龜區5區今天停班停課。

●屏東縣 正常上班、上課。

●宜蘭縣 正常上班、上課。

●花蓮縣 正常上班、上課。

●台東縣 正常上班、上課。

蘭嶼鄉、綠島鄉停止上班、上課。

●澎湖縣 正常上班、上課。

●連江縣 正常上班、上課。

●金門縣 正常上班、上課。

※相關資訊以人事行政總處官網公布為準。