紐西蘭政府今天提出第一份國家安全戰略和第一階段國防檢討報告，其中提到紐西蘭須增加軍事支出，並強化與印度太平洋各國的關係，以利因應大國之間的角力及氣候變遷等挑戰。

路透社報導，紐西蘭國防部長李特（Andrew Little）公布首份國家安全戰略報告時表示，紐西蘭面臨的地緣政治挑戰堪稱數十年來之最。

報告強調了中國崛起如何顛覆既有規範和行為，就連9000公里外的威靈頓也受波及。一份政策文件寫道：「日益強大的中國正動用所有國家權力手段，恐對國際現有規則及規範構成挑戰。」

另一份文件指出，由中國官方支持的行動者利用網路漏洞破壞紐西蘭的安全。文中未提到更多細節。

根據一份與戰略報告同時發布的政策文件，紐西蘭軍方需要更多投資、設備和培訓，為武裝衝突和救災行動做好準備。紐西蘭預計2024年公布國防白皮書及國防能力報告。

李特向媒體表示，紐西蘭的國防支出約占國內生產毛額（GDP）的1%，有必要再上調；但他拒絕在國防能力報告發布前透露具體增幅。

李特強調印太地區存在氣候變遷及大國角力的潛在風險，「我們直到最近都還認為這個地區因位處偏遠而受到保護」。

李特指出：「國內和國際安全環境的變化，意味著我們的反應和準備也須有所改變…我們需要策略和能力來因應。」

紐西蘭在這次廣泛的國防檢討中，也優先考慮與澳洲深化防務關係，並與區域內其他夥伴國家建立更緊密的連結，包括美國，因為美國在印太地區的存在對紐西蘭的安全「至關重要」。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1120804