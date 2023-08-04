南部地區血液庫存量在杜蘇芮颱風時就嚴重短缺，未料杜蘇芮剛走卡努颱風又接連而來，令民眾出門捐血的意願降低，至今僅存3天左右庫存量，捐血中心擔憂、若之後雨勢持續不斷，影響民眾出門捐血意願，將對南部醫院所需之醫療用血造成重大衝擊。

高雄捐血中心表示，杜蘇芮颱風剛走卡努颱風又接連而來，雖然颱風未直接登陸台灣，但外圍環流所帶來的豐沛雨勢，令民眾出門捐血的意願降低，對南部的醫療用血庫存造成重大危機。

高雄捐血中心指出，南部（嘉南高屏澎東）地區醫院的醫療用血每日約需2100袋，目前血液庫存量雖然稍有提升，但也僅有3天左右的存量，加上卡努颱風北移後將引進強烈的西南氣流，捐血中心擔憂、若之後雨勢持續不斷，影響民眾出門捐血意願，將對南部醫院所需之醫療用血造成重大衝擊。

捐血中心再次緊急呼籲南部鄉親，只要身體健康，2周內沒有感冒、吃藥、打針等不適症狀，趁尚未有明顯雨勢盡快前往鄰近的捐血室或捐血車捐血，以挽救急需輸血的病患。

捐血中心再次呼籲鄉親，無論是南部地區還是其他地區，血液庫存的充足需要大家的支持及伸出手臂挽袖捐血，讓醫療用血可以充足無虞。