美國、日本和德國為扶植半導體產業，力邀台積電赴當地設廠。外媒披露，英國創新科技部副部長Paul Scully表示，英國半導體產業必須專注在利基製造和設計，不尋求挑戰晶片製造領域的國際競爭對手，他直言「我們不會在南威爾斯複製另一個台灣」。

金融時報報導，英國政府5月已經公布國家半導體發展戰略，在未來10年投入10億英鎊（約台幣400億元）資金強化國內半導體產業，這筆資金將集中在安謀(Arm)等企業現有晶片設計的優勢，力求打造全球晶片產業新贏家，以應對大陸競爭。

英國創新科技部副部長Paul Scully強調，英國不會加入美國、亞洲和歐洲的先進晶片製造競賽，而是善用我們的優勢，鎖定發展先進封裝和設計，扮演全球晶片供應鏈重要角色。他說，「我們不會在南威爾斯複刻另一個台灣，這是不可能的。」

Scully認為，「如果我們的策略是對的，在半導體需求增加時就擁有龐大機會。我們可以充分利用這一特點，而不僅是透過蓋晶片製造廠的達成目標。」