立捷公司負責人洪郁翔與姑姑洪春燕，成立多家貿易公司從事兩岸間的地下匯兌，甚至替國內某知名大型網路成衣電商進行兩岸匯兌，調查局估計5年匯兌17億元，檢調2021年約談洪郁翔及員工到案，台北地檢署4日依違反《銀行法》等罪起訴洪郁翔、洪春燕及員工共9人。

調查局指出，洪郁翔與姑姑洪春燕分別是「協行」、「會臨」、「瀧鵬」、「立捷」、「速傳」等多家貿易公司實際或登記負責人。

調查局懷疑，洪春燕姑侄明知依規定，未經主管機關核准，不得辦理新台幣與外幣間的匯兌業務，竟從2014年1月起到2019年12月，以開設物流公司為掩護，在大陸設立營運據點，以2人及「協行」、「會臨」、「瀧鵬」、「立捷」、「速傳」公司帳戶，從事台灣與大陸間地下匯兌，從事兩岸非法匯兌業務，其客戶包括國內某家知名的大型網路成衣電商，調查局估計姑姪5年地下匯兌金額共約新台幣17億元。

北檢2021年2月指揮調查局航業處兵分4路搜索、約談洪郁翔、公司財務、提款員工共8人到案，訊後諭知洪郁翔等人各以5至20萬元不等金額交保。