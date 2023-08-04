大陸《法治日報》4日報導，針對近期山西忻州精誠鐵礦和遼寧阜新弘霖煤礦出現事故瞞報事件，為嚴打遲報、漏報、瞞報、謊報事故違法行為，大陸國家礦山安全監察局開展礦山瞞報事故「大起底」行動。督促各地重新梳理2000年以來，各轄區本系統接到的礦山事故舉報、和大陸國家礦山安全監察局交辦事故舉報，核查情況，凡核查不清的重新核查。

報導稱，據大陸礦安局綜合司二級巡視員劉韜指出，今年以來，該局聚焦重大隱患，著力推進礦山安全生產綜合整治。全面貫徹落實大陸國務院安委會部署安排，圍繞「控大風險、除大隱患、治大災害、防大事故」目標，周密部署、一體推進對大陸全國所有生產、建設、整改礦山安全生產綜合整治和重大事故隱患專項排查整治、露天礦山專項整治等工作。

今年以來，大陸全國礦山安全生產形勢總體平穩，礦山事故起數同比下降13％，非煤礦山事故總量繼續下降，但煤礦事故反彈，內蒙古發生了中共建政以來露天煤礦最大事故。

劉韜表示，下一步，大陸國家礦山安全監察局將以量化考核為抓手，把遏制重特大事故作為最終檢驗標準，加快構建礦山安全風險隱患「源頭治理、過程管控、應急處置、調查處理」的全過程閉合、動態、分級管控體系，有效辨識、管控、規避、消除風險隱患，堅決防範遏制重特大事故發生。

報導稱，近期，山西忻州精誠鐵礦和遼寧阜新弘霖煤礦出現事故瞞報事件，引發公眾關注。

大陸礦安局事故調查和統計司副司長丁百川指出，接到瞞報事故訊息後，大陸應急管理部、國家礦山安全監察局分別向山西、遼寧派出督導組，赴現場督導指導瞞報事故查處工作。山西省成立由省委常委、常務副省長任組長，副省長、省公安廳廳長任副組長的省級調查組，對精誠礦業系列瞞報事件開展調查處置，山西省紀委監委成立工作專班，同步開展工作。遼寧省成立了由省委常委、常務副省長任組長的事故調查組，組織開展事故調查，遼寧省公安廳成立了隱瞞事故查處專案組，省紀委監委成立了責任追究組同步開展工作。

近日，精誠礦業事故瞞報事件有了處理結果。山西省聯合調查組通報，經查明，精誠礦業近20年間先後瞞報生產安全事故40起、死亡礦工43人。目前，公安機關已依法對28名嫌疑人採取刑事強制措施，紀檢監察機關已對16名涉嫌嚴重違紀違法的公職人員立案審查調查並採取留置措施。

「國家礦山安全監察局將繼續督導山西省、遼寧省辦成鐵案，查深查透瞞報事故情況，依法依規嚴肅追責問責，並向社會公佈調查處理情況。」同時，認真研究礦山事故背後的深層次原因，從規範執法、精準追責、科學考核等方面提出改進措施建議。

大陸礦安局礦山安全監察專員李大生說，在煤礦方面，納入整治範圍的3110處煤礦已全部完成隱患自查自改，發現問題隱患21.3萬餘條，其中重大事故隱患1817條，制定安全風險管控措施9.8萬項；煤礦上級公司對所屬煤礦全覆蓋開展檢查，發現問題隱患11.9萬條。通過煤礦全員安全生產責任自查自糾，發現問題2.2萬條，制定分管負責人安全生產責任清單2.1萬份；開展煤礦從業人員安全大培訓135.3萬餘人，清理「五職礦長」195人，清退安全管理和專業技術人員410人；組織各類應急演練6074次、40.7萬餘人次參加。