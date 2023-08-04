男子用滅火器噴的飯店走廊都是白粉。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

男子用滅火器到處亂噴。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

31歲林姓男子南下高雄出差，與同事聚餐喝得酩酊大醉，今日凌晨返回飯店休息，返回套房途中，他反而拿起飯店走廊的乾粉滅火器隨地亂噴，並報案稱「有人打架！」，警方獲報立即出動快打部隊，然而到現場時卻只見到走廊全是白粉，並未發現有人打架，隨後在樓梯間找到呼呼大睡的林男，全案依社會秩序維護法送辦，最高可開罰1萬2000元以下罰鍰。

據悉，林男在太陽能板公司上班，近日與同事南下到高雄出差，聚餐喝得酩酊大醉，今日凌晨返回飯店套房休息，但林男在回套房途中，見飯店走廊有乾粉滅火器，他就直接拿起來到處亂噴，噴得飯店牆壁、地板都是白粉，隨後於清晨5許，打電話報警，稱是飯店有人打架鬧事。

新興分局獲報，立即出動快打部隊到場，但卻在飯店找不到人以及有打架情事發生，隨後在飯店走廊上見到布滿滅火器白粉，並在樓梯間找到呼呼大睡的林男。警方經過調閱監視器與報案紀錄，確認就是林男酒後鬧事並謊報案件，於是將林男逮捕。

據悉，此次並非是林男首次酒後鬧事，警方訊後依社維法85條，移送高雄簡易庭裁罰，最高可裁拘留或1萬2000元以下罰鍰。

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高雄謊報酒醉飯店