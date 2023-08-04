網紅鳳梨（本名：吳泓逸）2年前透露刺青師好友的女兒疑似被保母害死，但後來結果大翻盤，檢警在女嬰體內發現K他命，疑在家中吸到毒煙，保母獲不起訴處分，刺青師最近開直播向鳳梨道歉後，鳳梨也承認自己當時只是想替朋友抱不平，但仍無法阻止外界罵聲，昨(3日)鳳梨在限時動態表示，請大家不要再聯繫找他幫忙了，自己已經一身腥自顧不暇了。

鳳梨兩年前透露自己刺青師好友喪女，轉述好友女兒過世時傷勢驚人，「整個頭後面、這裡，還有兩隻眼睛都出血了，最後因為腦壓太高，整個頭蓋骨蓋不上，宣告不治」，並意指是保母有問題，痛罵：「小孩就還小嘛，就是不懂事，不然怎麼叫小孩？」而該保母後來還遇上家屬突襲丟雞蛋撒冥紙，近日才因檢方調查曝光重獲清白。

鳳梨發文。（圖／翻攝自yi0107 IG）

上月檢方表示解剖後發現女嬰的死因包含硬腦膜下腔出血，然而據兒童健康手冊的健康檢查紀錄，10個月大的女嬰應有力量可以對抗跌倒等動作，且在女嬰身上檢出K他命，推測是在家中吸入毒煙，因此不起訴保母。對此，刺青師開直播向鳳梨公開道歉，說：「他真的很衰，身為他朋友實在很抱歉」，並希望大家不要再攻擊鳳梨的黑歷史。

對此，鳳梨也坦言當時太衝動，願意向保母一家道歉，昨他再發文表示生活中遇到傻子千萬不要批評對方，支持他的所有觀點，繼續鼓勵讓他變更傻，「記住你是為了遇到好人而生活」，而不是下凡來改造傻子；接著他又宣布：「不要再找我幫忙什麼了，我已經沒辦法再幫什麼，幫忙惹得自己一身腥，真的很累了」。

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