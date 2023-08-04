國民黨立院黨團今舉行「特別預算常態化 史上最會亂花錢的政府」記者會，揭露民進黨慣用騙術，只提執政7年多賸餘1兆1587億元，故意忽略不提7年13項特別預算高達2兆4千966億元，且將特別預算常態化，不但債留子孫、曾孫，甚至連下一任政府的錢都挖來用。他們痛批，這樣的詐騙政府，實在可恥。

黨團總召曾銘宗表示，政府編列預算有《預算法》所規範，正規行政業務，回歸到一般預算，每年編列預算書送立法院審議，如有特別情況，才能提出特別預算。《預算法》第83條規定屬特別情況，如國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故等。

曾銘宗說，但蔡政府把特別預算常態化，執政7年有總共13項特別預算，金額高達2兆4966億，比如防疫紓困預算就佔了8393億，但當時疫情最嚴重的時候要口罩沒口罩、要藥品沒藥品，要疫苗沒疫苗，要快篩沒快篩，國民黨黨團慎重質問蔡政府把錢辦到哪去了？希望蔡政府講清楚說明白。

藍委賴士葆則說，蔡英文擔任總統後將特別預算常態化，引用「不定期或數年一次之重大政事。」，讓行政權獨大，編列特別預算，蔡政府利用特別預算上下其手，結果造成財政惡化，債留子孫、債留曾孫。

賴士葆說，根據財政部國庫署所公布的國債鐘，蔡政府執政下，從105年6月每位出生國人將背負的債務為23.1萬元，到了112年5月，每人所背負債務金額飆升到27.2萬元。民進黨政府必須向老百姓交代清楚，預算到底是怎麼用的？

賴士葆質疑，根據「中央政府各機關單位預算財務收支處理注意事項」中，在2019年11月以前，超徵稅收一律繳庫。但是民進黨政府「靜悄悄」修改行政命令，在2019年11月以後，修改為超徵稅收「經行政院核准可以超支」；簡言之，錢先花，再繳庫，賴士葆質疑，難道偷偷摸在做什麼事情？

藍委李德維提出，13項特別預算總共編2兆4966億，這裡面舉債額度一共2兆2440億元，等於花十塊錢只編一塊錢預算，更過分的是蔡總統明年卸任後還要舉債4626億，連下一個總統的錢都挖來花了。

李德維說，希望行政部門要有所節制，不要因為民進黨執政就不斷挖錢來花，這不是民進黨賺的錢，而是台灣每個人的血汗錢。