台中市一名張姓男子與同性男友於2022年間，二人共同吸食毒品，並相約住處浴室內進行「綑綁式性愛遊戲」。未料，男友因此缺氧身亡，張男伴屍6日，直至警方入內查訪，案情才得以揭開。一審時，張男稱曾對男友進行心肺復甦術，一審認為他觸犯過失致人於死罪，判處徒刑2年，轉讓毒品與吸毒則各判刑3月。上訴二審後，台中高分院駁回，維持2年6月徒刑，其中3月可易科罰金。

根據判決書，張男與男友為同性伴侶，二人於2022年9月15日在住處吸食第二級毒品甲基安非他命。同日晚間，張男以麻繩綁縛男友身體及憑膠帶貼其口、目等方式，並於住處浴室內進行「綑綁式性愛遊戲」，卻又未隨時注意對方生理狀況，致男友甲基安非他命中毒及身體經束縛、口眼遭封閉之共同作用下，產生缺氧性腦病。

張男發現男友窒息身亡後，當下並未立即報警處理或打119尋求協助，反而任尸倒臥上址2樓浴室，面對男友妹妹、朋友的詢問，張男則選擇避而不談、支吾其詞或轉移話題，甚至暫時失去聯繫。

直至案發6日後，男友妹妹報警處理，警方於9月21日下午3時依循張男手機定位前往住處，張男先拒絕員警入內查訪，遲至同日下午4時，方才自行前往警局對員警表示男友在其住處且已死亡多時。

張男表示，當時男友曾說頭暈不舒服的幾分鐘後，就已失去意識昏倒在地，倒地時已經沒有呼吸，但還有些微的脈搏，而他見狀隨即為對方進行心肺復甦術。張男也說做了60秒鐘，「我要再度對被害人的口部吹氣時，發現吹不進去，我當時就嚇到」。

台中地院經審理，皮繩愉虐一般是施虐者與受虐者間相互約定，以綑綁拘束、鞭打滴蠟等可能造成受虐者身體受有一定程度傷害的舉措，尤其施虐者須密切觀察受虐者的生理狀態，以維持一定的安全性。然而事發後，張男卻先吸毒，亦無時刻注意死者狀況，也沒將死者及時送醫。

一審認為他觸犯過失致人於死罪，判處徒刑2年，轉讓毒品與吸毒則各判刑3月。上訴二審後，台中高分院駁回，維持2年6月徒刑，其中3月可易科罰金。全案可再上訴。

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