卡努颱風遠離，強盛的西南風加上颱風外圍環流，為中南部帶來劇烈降雨，曾文水庫蓄水量近1.3億噸，蓄水率大幅提升至26.5％。氣象粉專指出，最缺水的曾文水庫上游集水區已有200毫米以上雨量，並提醒中南部山區雨勢才正要進入高峰。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，過去60小時強盛的西南風加上颱風外圍環流，讓中南部地區雨量快速累積，南投達553毫米，屏東也有298毫米，嘉義281毫米。

粉專指出，最缺水的曾文水庫上游集水區已有大範圍200毫米以上雨量，並提醒中南部山區的雨勢才正要進入高峰，明天累積下來還會更多。

至於其他水庫都「喝飽了」，粉專表示，石門、明德、霧社、集集攔河堰、湖山、南化、虎頭埤正在放水，請勿接近溪流河。粉專也指出，雨量強度不能太強、一次灌到滿，以免造成上游土石流、山洪暴發，讓水變得很混濁，到時候問題會更大。