高雄沙姓男子愛慕餐飲店正妹員工，大動作送鮮花、遞情書遭拒後，還在網路上多開身分、傳送「我知道妳很喜歡我，口是心非」、「每天吃豆漿就近觀察妳」等騷擾訊息。不死心的他甚至騎機車在餐飲店周邊徘迴，偷偷尾隨正妹回家「盯哨」。正妹不堪壓力、心生恐懼，只好報警處理。高雄地院依《跟蹤騷擾防制法》判沙男拘役50天、可易科罰金，可上訴。

2020年6月，沙男到高雄市三民區九如一路某家餐飲店消費，對一名正妹女店員一見鍾情，之後不但多次上門消費，該年10月時還手捧花束、直接到店內給正妹驚喜。正妹當時大為傻眼，根本不敢收。

沙男不死心，該年12月時又手寫情書，直接放在櫃台，指名要給正妹店員，但正妹店員依然不領情。沙男發現實際行動無用，便轉向臉書、IG社交平台搜尋正妹的帳號，開了一堆分身、傳送「我知道妳很喜歡我，口是心非」、「妳眼裡的脆弱讓我心疼，我很想呵護妳，照顧妳」、「寶貝妳很愛我對吧？」「寶貝，我願意照顧妳一輩子直到我死」、「寶貝老婆睡了嗎，妳是我的寶貝」、「寶貝妳愛我嗎？」、「每天吃豆漿就近觀察妳」、「你好美，我很想妳，妳睡的好嗎？妳有沒有想我？妳心裡有什麼話，盡可以跟我說，妳是這個世界上我最不願傷害的人」等私訊。

正當正妹店員不堪其擾時，又發現沙男會出現在餐飲店對面的郵局盯哨，甚至趁她下班時騎車尾隨，在她住處周邊不斷徘徊。正妹店員嚇到連休假都不敢出門，只好報警處理。

沙男到案後，坦承自己就是喜歡正妹店員，也承認多次騎車跟蹤她。法官痛批沙男不用理性、正當方式追求異性，對女子反覆實施侵擾，使女子處於不安環境中，影響其日常生活，所為實屬不該。惟念被告犯後尚知坦承犯行，態度尚可，依《跟蹤騷擾防制法》判沙男拘役50天、可易科罰金，可上訴。