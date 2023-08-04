台中市「頭家安居」社會住宅4日上午舉行開工動土典禮，內政部政務次長花敬群等人與會。（陳淑芬攝）

台中市「頭家安居」社會住宅4日上午舉行開工動土典禮，內政部政務次長花敬群等人與會。（陳淑芬攝）

中央「卡」中捷藍線爭議，藍綠重砲互槓不休，內政部政務次長花敬群今天在中市的社宅開工典禮不可諱言表示，在不同縣市隱約有政治壓力，國都中心在台中市興建「頭家安居」社宅，建照及執照從申請到取得拖了1年半，比其他縣市嚴重落後，暗指『台中市府「卡」中央社宅』意味濃厚。他並強調，中央願與市府合作，彌補社宅供給缺口。

「頭家安居」社會住宅位於台中市潭子區，是中央在台中推動開工的第2座社會住宅，工程經費24億9400萬元，全數由中央投資，預計2026年完工，提供490戶社宅，今天上午舉行開工動土典禮。

花敬群在會中表示，中央和地方合作，大力推動把民生重要議題及民眾高度期待的社會住宅，才是民眾最幸福的事情。

他話鋒一轉說，在政治競爭比較高度壓力下，不可諱言在不同縣市有「隱隱約約」的政治壓力，「頭家安居」的建照及執照，從申請到取得歷時1年半，雖有必要依專業技術調整修正，專業團隊都配合，但是會拖到1年半， 與其他縣市相較，顯然「嚴重落後」。

花敬群表示，這是互相「磨合、學習」的過程，但是希望到此就好，後續要攜手合作，台中市的潭雅神及海線地區民眾也很希望有社宅，中央及國都中心也願意與市府合作，彌補目前社宅供給缺口，中央與地方合作才有效率，民眾才會更幸福。

「這不是執政顏色的問題，是地方政府的態度問題！」花敬群並以高雄及新北市為例指出，高雄市府與國都中心成立「社會住宅聯繫會報平台」，針對相關問題及意見 包括在地意見、交通、建照、設計規劃及社福需求等，做充分討論，進展非常快，陳其邁市長任內3年來，推出至少決標的社宅近1萬2000戶，效率遠超於其他縣市。

至於新北市，花敬群說，國都中心絕對有超過9千戶社宅，剛開始也曾有政治性的壓力，經過磨合後比較好了，但是，「選舉近了、又開始了。」

花敬群強調，他不希望政治的競爭影響到民生，這是很不智、對不起民眾，中央願意與地方攜手合作，有問題大家以專業解決，以民眾的福祉是最優先。