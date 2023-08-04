日本福岡縣今天一輛搭載超過30名棒球隊學生的巴士，行經高速公路時被大貨車追撞，造成車師生共16人輕傷。日本警方表示，受傷學生均意識清楚，無生命危險。

綜合日本放送協會（NHK）、RKB每日放送、朝日電視台報導，事故地點發生在福岡縣行橋市寶山東九州自動車道（簡稱東九州道）上行路段、今川休息站附近。

今天7時前當地警方接獲通報，得知一輛藍色巴士行駛途中遭大貨車從後追撞。警方表示巴士上載著福岡縣青豐高中棒球隊隊員、顧問、教練、教師等37人。

消防人員表示，巴士上16人被救護車送到醫院，傷者神智清楚，沒有生命危險也無人重傷。

青豐高中表示這些棒球隊員當時正前往福岡縣宮若市「光陵體育場」途中，準備參加上午的比賽。

事故發生後巴士後方玻璃碎裂，部分車體凹陷變形，並導致東九州道京都豐津交流道部分路段一度暫停行駛。

追撞巴士的大貨車司機未受傷，且未測出酒精反應，目前排除酒駕。