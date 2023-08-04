卡努颱風為山區帶來豪雨，嘉義縣山區昨入夜後雨勢不斷，竹崎鄉奮起湖過去12小時累積雨量已達310毫米，阿里山鄉十字觀測站12小時累積雨量也破300毫米，山區溪流暴漲、黃水濁濁，道路中斷最嚴重的169線27.3公里路段，經阿里山鄉公所派員全力搶通，預計中午過後可單線通車。
阿里山十字和竹崎奮起湖過去6小時累積雨量都破百，十字6小時下了近130毫米雨量，阿里山鄉鄉長高瑞芳說，山區雨勢忽大忽小，自今凌晨起幾乎沒停過，大量雨勢除造成嘉169線27.3公里處落石阻斷通行，嘉129線往新美村也一度中斷，另大小部落聯落道、農路也傳多條有落石、樹木傾倒和土石流，正在陸續排除中。
另山上河流、溪水暴漲，高瑞芳指目前橋梁通行沒問題，山上雖然暴雨一直下，但人員都還算安全，至目前為止共撤離5位住在危險區域民眾，已安排安置在活動中心。
至於台18線阿里山公路通行仍算順暢，但傳出沿線大大小小瀑布多達10多處，土石含水量極高，公路單位建議民眾非必要勿上山。
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