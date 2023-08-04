八斗子漁港驚現汙染 疑是廢油過濾槽洩漏

民眾4日上午在基隆市八斗子漁港發現港邊漂著一層黑油，因為地點鄰近中油加油站，民眾懷疑是中油廢油過濾槽的油管被大潮淹過發生洩漏；不過現場處理的中油人員卻懷疑是漁船趁颱風期間偷倒廢油。中油已經在現場採樣化驗，進一步釐清真相。
颱風卡努剛過，4日一早漁民及漁工到八斗子漁港檢查漁船狀況時，發現港邊漂滿黑油，基隆區漁會緊急通報基隆市政府及中油基隆營業處到場處理。中油有十餘名工人先拉攔油索圍堵油汙，再利用吸油棉除油。
不過，因為颱風剛過，港內除了油汙之外，還有為數不少的海漂垃圾，也讓油汙的清理憑添幾分麻煩。中油的外包廠商無奈表示，只能一併清除，麻煩也沒有辦法。
中油基隆營業處經理呂鴻凱表示，該公司位於八斗子漁港內的廢油槽已經清空，並沒有儲油，懷疑怎麼會漏油，也疑心可能是有人趁著颱風期間，偷偷傾倒廢機油，中油上午已經派員採樣，將透過化驗調查釐清，但目前仍以清除油汙為優先。
基隆區漁會總幹事陳文欽則是表示，4日一早7時多，就接獲漁民的反映，他就立即緊急通報基隆市府和中油人員處理。他說，從港邊實際的狀況研判，因為油汙沒有揮發的氣味，初步可以排除是漁船用的柴油，比較像是機油或是潤滑油之類的。
他推斷，近日正值大滿潮，又遇到颱風卡努來襲，可能因為海水潮位高，淹過了碼頭下方中油汙油過濾池的油管，雖說汙油過濾池已經抽空，但多年的使用，油池及管道內仍有殘餘的油汙，再加上漲退潮的抽吸效應，將過濾池內的油汙殘渣吸出，才導致港內的汙染。不過，確切的原因，中油仍在調查處理中，預期要等化驗結果出爐，才會有進一步消息。
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