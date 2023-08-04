國民黨立委參選人羅智強和國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰近日屢屢隔空交鋒，羅智強今天發文表示，臉書遭網軍洗版，是某競辦高層出資所為。文中還直指「那麼有錢不去打民進黨弊案」，外界推測，此文中所提競辦便是侯競辦。對此侯辦稍早表示，對於毫無證據的影射指控，我們不予回應。

侯友宜競選辦公室表示，對於毫無證據的影射指控，不予回應。侯友宜已訂於8月7日邀請台北市與新北市國民黨的所有立委參選人，在競辦舉行便當會，一起當面充分溝通，展現團結勝選的決心。