六角2015年12月成立子公司王座，2016年啟動餐食分流管理，將旗下餐食品牌陸續移轉給王座經營。目前實收資本額1.7億元、六角持股74％，擁有銀座杏子豬排、段純貞牛肉麵、大阪王將、京都勝牛、橋村炸雞等代理品牌。

王座1月中與韓國Kyochon F&B簽訂台灣地區獨家總代理權，引進台灣旅客赴韓旅遊必吃的「橋村炸雞」，首店落腳板橋環球購物中心，主要看好其為台鐵、高鐵、公車、客運匯集的交通樞紐，具地理之便及高人流匯集優勢。

「橋村炸雞」台灣門市烹炸工序遵循韓國總部標準流程，且所有採用的獨家醃製醬汁均由韓國中央工廠生產直送，確保口味穩定一致。店內員工開幕前遠赴韓國受訓，經嚴謹考核後取得培訓合格證書，韓國總部亦派員親自來台進行職前指導檢定。

「橋村炸雞」首波推出人氣首選蜂蜜、招牌經典醬香、香辣等「橋村三寶」口味，並提供2款橋村自釀的鉑金、精釀柚子啤酒。同時，考量台灣人用餐習慣，除了全雞／半雞等餐點選項，也打造一人獨享至2～4人的全新套餐式菜單。

王座總經理林子恒表示，橋村炸雞在韓式炸雞界享譽盛名、在全球市場亦有高知名度，使王座旗下繼中式、日式餐飲外再添韓式美食，多角化經營更趨完善。首店選址絡角車站商場，主要參考韓國消費者偏好外帶外送，但也增設店內用餐區，鎖定候車及短期停留的客群。

林子恒表示，「橋村炸雞」首店月營收目標480萬元，外帶外送與內用占比估約7比3，對後續營運表現樂觀看待。同時，第二店將於第四季插旗台北101購物中心，目標年底前再開出1家門市，讓更多喜愛橋村的消費者能一飽口福。

橋村炸雞創辦人權原鋼指出，台灣遊客每年造訪韓國人次已位居全球第二大，顯示台灣人對韓國旅遊、飲食文化及演藝娛樂的喜愛。台灣遊客到韓國必吃的橋村炸雞也廣受好評，因此台灣一直是橋村炸雞想要拓展的國際市場之一。

權原鋼表示，很高興能攜手王座，將橋村炸雞的美味帶給台灣的消費者，也希望透過王座健全的管理系統、堅強的展店能力、品牌布局國際化的豐富經驗，讓橋村炸雞在台灣各據點引發市場迴響，搶占台灣消費者的內心炸雞地位。