達邦蛋白董事長劉郁芬表示，未來高附加價值的動物保健產品比重拉高，營收結構持續優化，毛利率將大幅改善，帶動獲利成長動能，2024年全面展開CDMO業務，營運規模進一步擴大，營收、獲利同步成長可期。

達邦蛋白第二季營收與第一季相當，但第二季單季毛利率11.54％，不僅較第一季提高7.11個百分點，更創近十季新高，第二季營業損失也縮小至843萬元，營收結構的優化，顯示本業表現已經好轉。

達邦蛋白產品組合優化的效益已逐漸顯現，今年上半年動保產品約占營收的12％，在整體營收尚未擴增之下，毛利率已顯著拉升，達邦蛋白更期待明年CDMO業務帶動業績衝刺。因應CDMO量產需求，達邦蛋白近年投入設置20KL醱酵生產線，第一期擴產於明年中完成後，產能將增加數十倍，明年下半年會再增設一個20KL醱酵槽，產能可再進一步提升。

達邦蛋白9月27日將召開股東臨時會，修訂公司章程部分條文，為符合公司未來發展願景，擬變更公司中文名稱為「達邦蛋白生技股份有限公司」，未來重心將以開發動物保健產品為主，提供動物健康的精準解決方案，以迎合全球禁抗風潮的動物保健市場趨勢。