縣府建設處啟動巡查輔導改善機制，有公安疑慮者將先列案勸導並限期改善自行拆除。(圖／金門縣政府提供)

杜蘇芮颱風上週挾帶著狂風暴雨侵襲金門，造成地區多處幹道兩側之大型廣告物嚴重毀損。為了避免傾倒之廣告物傷害到用路人，縣府建設處啟動巡查輔導改善機制，針對未經申請核准之大型看板、商家廣告招牌及有立即危險性招牌廣告物進行巡查及數量統計。建設處表示，有公安疑慮者將先列案勸導並限期改善自行拆除，否則依建築法將處新臺幣4萬元以上20萬元以下罰鍰及限期拆除。

建設處長張瑞心表示，此次杜蘇芮颱風侵襲金門，除了造成許多樹木傾倒，災害應變中心也接到相當多針對廣告物吹垮、掉落的報案電話。縣長陳福海在主持災後復原會議時特別提醒主要幹道兩側路樹、招牌的數量與規模都相對較多，若沒有定期巡查，再有颱風來襲或冬季東北季風強烈的時候恐會造成用路人或是車輛的危害。

建設處強調，為防範未來風災所帶來之影響，以鄉親、用路人安全為最重要原則，並且維護地區市容觀瞻，近日將針對地區未經申請核准之大型看板、廣告物及有立即危險性招牌廣告物，進行巡查及數量統計，以未經申請及有公共安全疑慮者先行勸導改善。

據了解，經盤整查詢，地區重要幹道兩側多數的廣告物多未經申請，甚至有部分大型招牌廣告還違規佔用公有土地。建設處因考量未經申請而設立的廣告物本身結構及安全性以及

廣告物對於遮擋交通視線等疑慮，現階段將針對縣內圓環、重要路口、主要道路及路段等之招牌廣告物(包含大型看板、廣告物及有立即危險性招牌物等)現場張貼公告，並限期改善自行拆除，否則依建築法處新臺幣4萬元以上20萬元以下罰鍰及限期拆除。

建設處呼籲，請商家業者、民眾勿再未經申請核准擅自設置招牌廣告物，若有相關設置需求應依招牌廣告及樹立廣告管理辦法規定設置之形式、材料、規格、位置等規範向縣政府申請審查許可，以免受罰。