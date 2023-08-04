減肥讓黑白人生變彩色！兩名30餘歲的男子一個重達173公斤，另一個則是135公斤，兩人都深受肥胖所苦，不約而同找上彰濱秀傳減重與新陳代謝手術中心，分別進行縮胃、胃繞道等手術，再搭配改變飲食習慣及持續運動，兩人分別減了81公斤、55公斤，不但找回健康，人也變得自信。

曾在學生時代是健力選手的苡睿從小就家人一樣，長得胖胖的，練健力後，人雖長得胖，卻頗精壯，然自高中畢業不再從事健力運動後，他因食量一樣很大，在沒持續運動下，體重直線上升，飆到173公斤。

現年32歲的苡睿表示，人一胖自信也跟著沒了，總覺得自己身上有一股味道，讓人不喜歡靠近，而且健康也會有問題，看著鏡中的自己，常想難道要這樣胖一輩子嗎？

「我要減肥，我要變型男！」長年肥胖讓苡睿再也受不了，他找上彰濱秀傳減重與新陳代謝手術中心主任林建華，經過縮胃手術之後兩年，目前體重92公斤，足足降了81公斤。

為避免復胖，苡睿以持續的意志力，往確定的目標前進，維持良好的運動、營養、睡眠習慣。林建華指出，減重手術後，苡睿的體重下降蜜月期大約6至8個月，後續維持飲食控制搭配運動，可達到更佳的減重效果。

現年35歲的凱銘受肥胖所苦，減肥前體重達135公斤，才35歲就有三高，他為了健康並想找到理想的另一半，苦尋最有效的減重手術治療。他也找上林建華施行胃繞道手術，且術後一陣子其糖化血色素從8.7降到5.8，飯前血糖從234降到96。

「感覺人生重新開始！」凱銘說，術後迄今已一年，他持續維持良好飲食及運動習慣，現已擺脫高血壓、高血脂、糖尿病，健康報告交出漂亮成績單，目前體重80公斤，每周慢跑、參加路跑活動，每天量體重，還成功交到女朋友，他要鼓勵同為肥胖所苦的朋友，「只要有決心，一定減得下來。」