利機第二季單季稅後盈餘3168萬元，季增加49%、年減少49%；累計上半年稅後盈餘5294萬元，每股稅後盈餘1.25元，較去年同期減少57%，利機今年三月完成增資掛牌，資本額增加至4.4億，使加權平均股數增加影響每股稅後盈餘。

利機表示，第二季轉投資收益不如預期，利騰國際(ENT)因研發費用增加及匯兌收益減少，導致淨利較前一季減少。以目前市況來看，高階Socket仍是主流市場需求。整體來說，若5G、HPC市況不變，下半年市況可逐步回溫，ENT仍可貢獻利機不錯的轉投資收益。

利機7月單月合併營收9156萬元，月減少3%，年增加16%，主要受惠驅動IC大廠，近期導入量產高階電競、筆電等需求提升。利機驅動IC相關年增125%、月增加6%，以單一產品來看Chip Tray(晶粒承載盤)年增157%、Emboss及Shipping Reel(COF包裝用間隔帶及纏繞捲盤)年增89%及83%，預估若驅動IC產業動向不變，利機下半年優於上半年。

展望下半年，利機三大主力產品，逐季成長態勢不變，惟各產品成長因素不同，BT載板持續以提高邏輯載板佔比，將聚焦於高效能運算和網通應用市場；封測相關受惠於均熱片市況熱度不減，應可維持小幅成長；驅動IC隨著市況增溫，今年相關業績也將成長。