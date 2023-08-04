超級循環賽第2戰碰上衛冕軍，日本隊靠著皆川旺介先發5.1局飆出8K壓制對手，以7比0擊敗美國隊，在U12世界盃少棒賽複賽拿下2連勝，目前戰績2勝2敗，保有挺進冠軍戰的機會。

日本隊開局就靠著開路先鋒舩山大翔陽春炮先馳得點，2局上日本隊攻勢再起，靠著4支安打加上觸身球及對手失誤，一口氣攻下4分，5局上橘漣次再補上2分炮持續擴大領先。

有了隊友火力支援，先發投手皆川旺介投起球來也更加順手，主投5.1局飆出8K，另投出2次保送，僅被敲2支安打、無失分，與接手的三井蓮攜手完封對。

日本隊在預賽以A組第3晉級，帶著2敗來到超級循環賽，但複賽接連擊敗韓國、美國隊，保有晉級冠軍戰的機會；而美國隊目前複賽戰績同樣是2勝2敗，明天複賽最終戰勢必全力搶勝，若輸就無緣連霸。

而從預賽起打出6連勝氣勢的中華隊，目前複賽戰績3勝0敗排名第1，只要再拿1勝就能確定取得冠軍賽門票，今晚中華隊將碰上韓國隊，推出王羽翔先發。