白宮今天表示，美國情報官員認定，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）上週訪問平壤時，與北韓官員談論提高對莫斯科的彈藥銷售量，以用於俄烏戰爭。

美聯社報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說，蕭依古在訪問北韓參加韓戰停戰70週年活動時竭力說服北韓這麼做。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）派遣蕭依古率領俄國代表團參加韓戰停戰紀念活動。

拜登政府表示，蕭依古竭力敦促加強與北韓的合作關係，凸顯了克里姆林宮仰賴北韓與伊朗取得打俄烏戰爭所需的武器。北韓與伊朗因為發展核子計畫且人權紀錄不佳，在國際舞台上基本上遭孤立。

柯比說：「這是蒲亭變得有多麼急迫的另一個例子，因為他的戰爭機器受到制裁與出口管制影響。他正在盤點大量庫存以試圖征服烏克蘭，他正在向北韓、伊朗等國家尋求協助，他肯定也一直試圖向中國尋求援助，以支援他的戰爭機器。」

白宮3月表示已蒐集到情報，顯示俄羅斯尋求與北韓協商出以糧食換取武器的協議，莫斯科將提供北韓所需的糧食與其他商品，以換取平壤的彈藥。

去年底，白宮表示已確定俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）從北韓接受了一批武器，以協助支援在烏克蘭替俄羅斯打仗的瓦格納部隊。

北韓與俄羅斯先前都否認美國提出的相關武器指控。然而，北韓在俄烏戰爭上與俄羅斯站在同一邊，堅稱以美國為首的西方國家採行「霸權政治」，迫使莫斯科採取軍事行動保護其安全利益。

拜登政府表示，克里姆林宮仰賴北韓與伊朗提供武器，顯示俄羅斯的急迫性。

白宮表示，伊朗一直是向俄羅斯提供攻擊無人機的關鍵供應國，隨著俄烏戰爭繼續進行，莫斯科必須想方設法規避制裁，以持續取得打造與維持其武器供應的精密零件。

美國長期以來一直擔憂中國可能向俄羅斯提供武器。國務卿布林肯（Antony Blinken）今年稍早警告，美國情報顯示北京正考慮這麼做。但美國官員表示，截至目前為止，他們不認為中國已提供武器給莫斯科。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1120804