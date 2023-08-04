尼日軍事政變後，西非經濟共同體揚言不惜軍事干預，並限期恢復總統職位，目前距離通牒日期還有3天。尼日軍政府今天說，若有任何侵略或企圖侵略行為，安全部隊將立即回應。

尼日是西非經濟共同體（ECOWAS）自2020年以來第4個發生政變的成員國，西非經濟共同體已對尼日實施貿易和金融制裁。

西非經濟共同體揚言，若尼日軍政府未在6日之前恢復被罷黜總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）的職位，則可能動用武力。這西非集團的軍事將領2日在奈及利亞舉行3天會議磋商。

法新社報導，一名政變分子在國家電視台宣讀聲明指出，「對尼日的任何侵略或企圖侵略行為，尼日國防與安全部隊都會立即對（西非經濟共同體）成員國之一做出回應，但遭停權的友好國家除外」，暗指鄰國布吉納法索和馬利為例外。

尼日軍政府今天也宣布終止尼日駐4個國家大使的任期派令，並廢止尼日與法國之間的軍事協定。

尼日軍政府表示，尼日共和國駐法國、奈及利亞、多哥與美國的特命全權大使職務「已終止」。

尼日指責法國漫不經心的態度與對局勢的反應，表示已「決定廢止與法國在安全與國防領域的合作協議」。